شكرا لقرائتكم جمال جمزة: تشاجرنا أنا وشيكابالا مع أحد المشجعين بسبب "بيبو وبشير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كشف جمال حمزة، نجم الزمالك ومنتخب مصر سابقا، عن أحد الأسرار التي يتحدث عنها أول مرة.
وقال جمال حمزة في تصريحات تلفزيونية: "كنا في معسكر للزمالك في إحدى المباريات بعد لقاء ال6/1 الشهير، وكنت أنا وشيكابالا في اللوبي"
وتابع: "وتفاجئنا بأحد المشجعين يسخر من بشير التابعي وبينادي عليه بيقولوا يا بيبو، روحناله أنا وشيكابالا وتشاجرنا معه"
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