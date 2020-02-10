شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء مباراة سيتي ووست هام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي مانشستر سيتي إرجاء مباراته ضد ضيفه وست هام التي كانت مقررة أمس في الدوري الإنجليزي، بسبب سوء الأحوال الجوية في المدينة الشمالية.
وأتى تأجيل المباراة ضمن سلسلة من خطوات مماثلة طالت نشاطات رياضية عدة بسبب العاصفة «سيارا».
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