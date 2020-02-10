إرجاء مباراة سيتي ووست هام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي مانشستر سيتي إرجاء مباراته ضد ضيفه وست هام التي كانت مقررة أمس في الدوري الإنجليزي، بسبب سوء الأحوال الجوية في المدينة الشمالية.

وأتى تأجيل المباراة ضمن سلسلة من خطوات مماثلة طالت نشاطات رياضية عدة بسبب العاصفة «سيارا».