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إرجاء مباراة سيتي ووست هام

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شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء مباراة سيتي ووست هام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي مانشستر سيتي إرجاء مباراته ضد ضيفه وست هام التي كانت مقررة أمس في ، بسبب سوء الأحوال الجوية في المدينة الشمالية.

وأتى تأجيل المباراة ضمن سلسلة من خطوات مماثلة طالت نشاطات رياضية عدة بسبب العاصفة «سيارا».

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