الإمـارات تطـارد لقـب أبطـال آسيـا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي -
يبدأ سفراء الإمارات الأربعة (الشارقة وشباب الأهلي والوحدة والعين) مشوار نسخة 2020 من دوري أبطال آسيا وسط طموحات متجددة للفوز باللقب للمرة الثانية بعد إنجاز «الزعيم» في عام 2003.
ويفتتح شباب الأهلي المشوار الإماراتي عندما يحل في الثالثة عصراً ضيفاً على باختاكور الأوزبكستاني في طشقند، في حين يستضيف الوحدة في أبوظبي فريق الأهلي جدة في السابعة و35 دقيقة مساء.
ويلعب غداً الثلاثاء الشارقة مع التعاون السعودي، والعين مع سباهان أصفهان الإيراني.
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