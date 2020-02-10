الشارقة يحتفل بأبطال دوري شبـاب الـيد اليـوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

يتوج مساء اليوم فريق نادي الشارقة بطلاً لشباب اليد بالعلامة الكاملة في حال فوزه على ضيفه الوصل في مباراة مسك الختام الليلة والتي ستكون على ملعب صالة نادي الشارقة، علماً بأن المباراة مبرمجة أصلاً على ملعب صالة نادي الوصل ونتيجة للتعاون بين الملك والإمبراطور وافق الوصل على نقل المباراة من ملعبه إلى نادي الشارقة لإتاحة الفرصة للأخير للاحتفال ببطولة دوري شباب اليد وسيحظى حفل التتويج بحضور إداري كبير من نادي الشارقة واتحاد الإمارات لكرة اليد.

وتوجه ناجي ربيعة عضو إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة ومشرف عام اليد في النادي بالشكر إلى نبيل عبد الكريم مشرف الألعاب الجماعية في نادي الوصل ومحمد علي الحمادي مشرف اليد الوصلاوية والمدير التنفيذي للألعاب، على تعاونهم مع نادي الشارقة وموافقتهم الفورية على نقل المباراة وقال إن مثل هذا التعاون ليس غريباً على أندية الدولة وعلى وجه الخصوص قلعة الإمبراطور.

وأسفرت مباريات دوري الرجال لكرة اليد عن فوز الشارقة على مليحة 28-22 وفاز الوصل على بني ياس 40-28 والنصر على الظفرة 29-18 والجزيرة على العين 34-30 وشباب الأهلي على الوحدة 39-21 ليحافظ الشارقة على الانفراد بالصدارة من دون خسارة برصيد 30 نقطة ويليه فريق نادي شباب الأهلي في الوصافة برصيد 28 نقطة.