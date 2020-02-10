شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف مبارك» يعيـد الإثـارة إلـى الـدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أشعل الجزيرة، نيران المنافسة من جديد على قمة ترتيب دوري الخليج العربي، حين نجح في إيقاف قطار شباب الأهلي وتفوق عليه بهدفين مقابل هدف، ليعيد للمسابقة إثارة ظن البعض أنها قد فقدت، حين تقدم «الفرسان» قبل جولتين على أقرب منافسيه بفارق 9 نقاط، لكن بطل الشتاء فقد 5 نقاط في مباراتين جعل المطاردين يقتربون منه ويجددون آمالهم المفقودة في اللقب، بعدما كانت كل المؤشرات تشير إلى أن الدرع ستحط في القصيص.

وبات وضع ترتيب صراع المقدمة كما يلي: شباب الأهلي أولاً برصيد 36 نقطة، والجزيرة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط، والوحدة ثالثاً بفارق 7 نقاط، والشارقة والعين في المركزين الرابع والخامس بفارق 8 نقاط.

كان الجزيرة الذي حل ضيفاً على ملعب راشد، أمام مباراة «أكون أو لا أكون»، وقد سجل هدفاً مع نهاية المباراة ضمن له الفوز 2-1، وجاء بأبعاد ثلاثية،ونجح الثلاثي الموهوب عموري ومبخوت وخلفان مبارك في رسم وحياكة تفاصيلها بدقة متناهية، قبل أن يضع خلفان الكرة في الشباك ب «لوب» رائع جعل شباب الأهلي في حالة صدمة وذهول.

وجاء سقوط شباب الأهلي، ليرسم مؤشرات خطرة حول قدرة «الفرسان» في الوصول إلى حلمهم الكبير بانتزاع الدرع، بعدما بدا الفريق بعيداً عن المستوى المأمول الذي يساعده على الوصول إلى المنصة.

تعادل خاسر

ولم يستغل العين وضيفه الشارقة الهدية التي حصلا عليها بخسارة شباب الأهلي، بعدما انتهت موقعتهما الجماهيرية بالتعادل 1-1، ليخسر كل منهما نقطتين.وتمكن الشارقة من تسجيل هدف مبكر عبر البرازيلي كايو لوكاس الذي سجل هدفاً رائعاً بعد فاصل مهاري تلاعب فيه بالدفاع البنفسجي، قبل أن يسكن الكرة في شباك خالد عيسى، دون أن يحتفل.

وبذل العين كل جهد ممكن من أجل العودة إلى اللقاء، وحسم النقاط الثلاث، عبر تغييرات قام بها المدرب البرتغالي إيمانويل بيدرو الذي زج بكل من الكازاخستاني إسلام خان ومحسن عبدالله الذي صنع هدف التعادل بتمريرة بالمقاس على رأس لابا.

ودافع الشارقة ببسالة عن الهدف المبكر الذي سجله كايو، وكان ريان منديز مرة جديدة شعلة من النشاط ومصدراً للخطر، بينما تحمل الدفاع والحارس الحوسني عبء هجمات الزعيم، قبل أن تهتز شباك الأخير بهدف في الرمق الأخير.

آخر سعادة

وواصل الوحدة عزف لحن السعادة للجولة الخامسة توالياً، بعدما تجاوز ضيفه بني ياس بثلاثية نظيفة في ليلة تألق بها النجم سيباستيان تيجالي ليسجل ثنائية وليرفع غلته إلى 151 هدفاً في تاريخ مشاركته في المسابقة.

واستطاع تيجالي تقليص الفارق عن «الفهد الأسمر» فهد خميس إلى 14 هدفاً، ليثبت مرة جديدة أن العمر ليس سوى مجرد رقم، حين هز شباك المنافس «السماوي» بهدفين الأول من ركلة جزاء حصل عليها بعد مخالفة من المدافع ساشا، بينما كان الثاني برأسية ماكرة لحظة خروج الحارس فهد الظنحاني من مرماه.

Advertisements

ويمر الفريق العنابي بحالة من التوهج في الجولات الأخيرة التي كسب بها 15 نقطة، ليحقق قفزة كبيرة في الجدول وليتقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، وليعادل رقم شباب الأهلي الذي كان قد حقق 5 انتصارات توالياً ما بين الجولة العاشرة والجولة الرابعة عشرة.

أما عداد انتصارات بني ياس فقد توقف عند 3 انتصارات على التوالي، قبل أن يسجل خسارة بالثلاثة.ونجح الظفرة في صنع تاريخ جديد في سجل مواجهاته مع النصر حين تغلب على «العميد» ذهاباً وإياباً للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى 2012-2013، ليحصد «الفارس» 6 نقاط كاملة على حساب النصر.وأضاع «العميد» المتوج بكأس الخليج العربي لغة النصر للجولة الرابعة توالياً، بعدما توقف عداد نتائج الفريق الإيجابية منذ التتويج بلقب المسابقة على حساب شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وفشل الوصل بدوره في تحقيق النصر للجولة الثالثة على التوالي، بعدما انتهت مواجهته مع عجمان بالتعادل 1-1، في مباراة طالب فيها صاحب الأرض بركلتي جزاء.

وتمكن عجمان من رفع غلته بهذا التعادل إلى 18 نقطة، منها 10 نقاط كاملة على حساب ثنائي بر دبي بفوزه على النصر ذهاباً وإياباً (6 نقاط) وكسب (4 نقاط) على حساب الوصل من الفوز ذهاباً والتعادل إياباً.

الدوامة

ودخل فريق اتحاد كلباء على الرغم من كل الصفقات التي قام بها في ميركاتو الشتاء في دوامة الخطر، بعدما سقط على أرضه وبين جماهيره أمام حتا بهدف دون مقابل.

وتجمد رصيد كلباء عند 13 نقطة ليصبح أكثر قرباً من الأندية المهددة بالهبوط.وأسهم فوز حتا في خروج الفريق من النفق المظلم، وترك وصافة القاع ليتقدم إلى المركز الثاني عشر الذي أصبح بطولة خاصة بين الرباعي المهدد.

وتمكن حتا من إنهاء 8 جولات عجاف لم يحصد فيها أي فوز، ليحقق انتصاراً ولا أغلى، بعدما تخلى عن فلسفة الاستحواذ، ليعتمد الواقعية بالدفاع المغلق والاعتماد على المرتدات السريعة، التي هدد بها مرمى كلباء مرات عدة.

وكان حتا الفائز الأبرز والوحيد في هذه المرحلة، ليحقق تقدماً إيجابياً في الجدول مستفيداً من انتهاء مباراة خورفكان مع الفجيرة بالتعادل.

ولم يخسر خورفكان في الإياب ولكنه نال 5 نقاط فقط في آخر 3 جولات، ليثبت أنه عاقد العزم على القتال من أجل البقاء مع الكبار حتى الرمق الأخير من عمر المسابقة، خاصة في ظل التعاقدات التي قامت بها شركة الكرة في ميركاتو الشتاء.

وشهدت المباراة التي شارك الفريقان منذ بدايتها ب 11 لاعباً ما بين أجنبي ومقيم أداء متميزاً، وسط رغبة كبيرة في انتزاع النقاط الثلاث؛ حيث تقدم أبناء الخور مرتين، لكن الفريق الضيف نجح في إدراك التعادل، ليخرج كل منهما بتعادل بطعم المرارة.