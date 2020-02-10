الأهلي يستضيف طلائع الجيش الليلة بطموح الفوز الـ 14

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

يستضيف فريق الأهلي مع دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين نظيره طلائع الجيش على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم في مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن استكمال رحلة الأرقام القياسية بالمسابقة المحلية، فيما يسعى الطلائع للخروج بنتيجة إيجابية تسهم في تعديل وضعه بجدول الدوري.

ويعتلي الأهلي صدارة جدول الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز بها جميعاً محققاً العلامة الكاملة، على الرغم من امتلاكه ثلاث مباريات مؤجلة، وسجل لاعبو المارد الأحمر 37 هدفاً كأقوى خط هجوم في المسابقة، بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضاً، في المقابل يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات فقط.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة متسلحاً بانتصاره الأخير على بيراميدز في الوقت القاتل، في المقابل حقق الطلائع فوزاً عريضاً على نظيره نادي مصر برباعية من دون رد في إطار مباريات نفس الجولة.

ويسعى فايلر لتحقيق الفوز الرابع عشر على التوالي، بعدما حطم انطلاقة المدرب الهولندي جو بونفرير الذي سجل 12 انتصاراً مع الفريق الأحمر موسم (2002-2003)، وسجّل صاحب ال46 عاماً ثاني أقوى انطلاقة للأهلي في تاريخ الدوري المصري، مع العلم أن الرقم القياسي في أفضل انطلاقات الأحمر مسجل باسم الأسطورة البرتغالي مانويل جوزيه، حين حقق 17 انتصاراً متوالياً موسم 2004-2005.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الطلائع مكوناً من: محمد الشناوي، أحمد فتحي، محمود متولي، أيمن أشرف، علي معلول، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة»، حسين الشحات، جونيور أجاي، مروان محسن.

في المقابل، يسعى عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، للخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الأهلي، حيث حذر بسيوني لاعبيه من خطورة ضياع التركيز في الأوقات الأخيرة من المباريات حتى لا يتعرض الفريق لضياع مجهوده بالكامل، ويغيب عمار حمدي لاعب طلائع الجيش عن صفوف فريقه في مباراة الأهلي، تنفيذاً لبنود الإعارة مع القلعة الحمراء، بينما يشارك عمرو جمال وفقاً لاتفاق بين الناديين، فيما وصل المالي أبو بكر ديارا، وأصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق.

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الأهلي مكوناً من: محمد بسام، ومحمد السيسي، وخالد سطوحي، وعلي الفيل، ومحمد ناصف، ومهند لاشين، وكيفين وأحمد زولا، ومحمد شحاتة، وناصر منسي، وعمرو جمال.