راشد بن سعود يكرم رعاة بطولة أم القيوين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، رعاة بطولة أم القيوين لكرة القدم التي اختتمت بنجاح يوم الجمعة الماضي بملاعب النادي العربي بأم القيوين، ومن ضمن المكرمين محمد بن طراف رئيس الحسابات الملكية - الخدمات المصرفية الخاصة ببنك الإمارات دبي الوطني.

حققت البطولة التي نال لقبها فريق الاتحاد الرياضي للجامعات نجاحاً كبيراً من الناحيتين الفنية والتنظيمية، وشهدت مشاركة 16 فريقاً تنافست على مدار أسبوعين لنيل المراكز الأولى والحصول على الجوائز القيمة، التي رصدتها اللجنة المنظمة للفائزين، كما نال تنظيم البطولة رضا واستحسان الجماهير الغفيرة التي حضرت مباريات البطولة واستمتعت بالأجواء خلال الحدث، وتخلل المباريات سحب على جوائز عينية للجماهير طوال أيام البطولة.

وشارك في تحكيم البطولة حكام من اتحاد الإمارات لكرة القدم قدموا مستوى مميزاً خلال المباريات، وتم تكريمهم أيضاً تقديراً لدورهم في إنجاح الحدث، كما حظيت البطولة برعاية من العديد من الشركات الوطنية والخاصة إيماناً منها بدورها في المسؤولية المجتمعية، وتقديم الدعم للشباب والنشء من خلال مثل هذه البطولات التي تساعد في ملء أوقات فراغهم بكل ما هو مفيد.