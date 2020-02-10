اجتماع مثمر لإدارة نادي عجمان للشطرنج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة نادي عجمان للشطرنج والثقافة اجتماعه الأول برئاسة حمد عبيد تريم الشامسي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أحمد علي الرئيسي نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء عثمان ربيع النعيمي، وعادل سيف الشامسي، وحميد أحمد العطار، ومروان عبدالوهاب العوضي، وعبدالله محمد خلفان، وإيمان عبيد السوم، وأحمد عيسى المدحاني.

وتقدم حمد عبيد الشامسي وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس النادي على الثقة التي أولاها لفريق العمل لتولي مهمة إدارة النادي.

وتم توزيع المناصب الإدارية على أعضاء المجلس، وسيتولى عثمان ربيع النعيمي منصب الأمين العام الأمين، وسيكون عادل سيف الشامسي الأمين العام المساعد، وحميد أحمد العطار الأمين المالي ورئيس لجنة التسويق، وسيشغل مروان عبدالوهاب العوضي منصب رئيس اللجنة الفنية، وعبدالله محمد خلفان رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي، وإيمان عبيد السوم رئيس اللجنة النسائية، وأحمد عيسى المدحاني نائب رئيس اللجنة الفنية.

وأكد حمد الشامسي على دعم توافق الأندية الستة على سحب الثقة من رئيس اتحاد الشطرنج، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد خلال الفترة المتبقية للانتخابات.