نهيان بن مبارك يتوج أبطال كأس رئيس الدولة للجولـف ويشيـد بتطـور مستـوى اللـعبـة محـلياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، راعي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجولف، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للجولف، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، الفائزين بالبطولة التي حمل كأسها الغالي اللاعب أحمد سكيك.

وشهدت البطولة مشاركة 120 لاعباً ولاعبة في نسختها الثامنة التي اختتمت بملاعب نادي ياس لينك للجولف في أبوظبي.

حضر الختام أيضاً أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عادل الزرعوني وخالد الشامسي وخلفان الكعبي، ودرويش القبيسي وراشد الجروان، وعبد الفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الراعي الرئيسي للبطولة، وعدد من المسؤولين والرواد.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح راعي البطولة، أن القيادة الرشيدة تحرص على توفير كافة متطلبات النجاح لأبنائها وبناتها في كافة المناشط التي يوجدون بها، بما يعكس التطور الحضاري والرياضي لدولة الإمارات، وأشاد برياضة الجولف وغيرها من الألعاب التي تشق طريقها بثبات نحو المنافسة الإقليمية والقارية والدولية.

وقال إن رياضة الجولف تشهد انتشاراً واسعاً بين الشباب من الجنسين، وتطور مستواها بشكل لافت وأصبح لها وجود فاعل في كثير من المنافسات.

وأهدى الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي درع اتحاد الجولف إلى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، تثميناً لرعايته الكريمة للبطولة وتشريفه لحفل الختام وتتويج الفائزين.

وقام الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان راعي البطولة والحفل الختامي، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، وخالد مبارك الشامسي وعبد الفتاح شرف بتتويج اللاعبين واللاعبات المواطنين، وتوج اللاعب أحمد سكيك بكأس البطولة، ونال خالد يوسف المركز الثاني وسيف ثابت المركز الثالث، وفاز عادل الزرعوني ببطولة الرجال، كما تم تتويج خلفان الكعبي بكأس بطولة الكبار.