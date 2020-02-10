لاعبات البحرين يتوّجن بكأس التفوق العام للرماية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: مسعد عبد الوهاب

طوّق الذهب أعناق راميات البحرين في ختام منافسات مسابقة المسدس 25م، بعد حصدهن كأس التفوق العام لمسابقة الرماية، واعتلائهن الصدارة بكل جدارة واستحقاق برصيد 8 ميداليات ملونة، بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين اثنتين، في ختام المنافسات أمس، على ميدان نادي الذيد، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من دورة ألعاب الأندية العربية للسيدات، المقامة برعاية حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة «الجهة المنظمة» للعرس الرياضي النسائي المقام حتى الثاني عشر من الشهر الحالي.

وحققت راميات سلطنة عُمان 7 ميداليات ملونة بواقع 3 ميداليات ذهبيات وفضية واحدة و3 برونزيات، كما أحرزت راميات الإمارات 4 ميداليات ملونة: فضيتان وبرونزيتان.

وفي الرماية أيضاً، سيطرت راميات سلطنة عُمان على منافسات مسابقة مسدس 25 م- فردي، بعد حصولهنّ على الميدالية الذهبية والبرونزية في المسابقات التي أقيمت أمس على ميدان صالة نادي الذيد الثقافي الرياضي، وحقق النادي العُماني ذهبيته عن طريق اللاعبة وضحى البلوشي، التي نجحت في تحقيق المركز الأول بعد إحرازها ل21 نقطة، فيما استطاعت رامية مملكة البحرين عائشة البريكي من أن تقتنص المركز الثاني والميدالية الفضية بحصولها على 19 نقطة، لتعود العُمانية حورية أحمد اليحيائية، وتعزز من حصيلة الميداليات بنيلها برونزية بعد أن حققت 7 نقاط.

وفي مسابقة الرماية مسدس 25 متراً للفرق أحرزت راميات سلطنة عُمان الميدالية الذهبية، وحققت راميات البحرين الفضية، بينما ذهبت البرونزية للاعبات الإمارات راميات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، في ختام المنافسات.

وشارك في المنافسات 4 دول، هي الإمارات والبحرين و عُمان و الجزائر، واستطاعت راميات عُمان إحراز الذهبية، من خلال الفريق المكون من وضحى البلوشي، وسهير الجهماني، وحورية أحمد اليحيائية، وذهب المركز الثاني والميدالية الفضية للبحرين بالفريق المكون من موزة علي، وعائشة البريكي، ومريم القاسمي، ونالت لاعبات الشارقة المركز الثالث والميدالية البرونزية، من خلال الفريق المكون من ميثاء النيارة، وفاطمة الكعبي، وعفراء الشامسي.

وقامت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة للدورة، وعيسى هلال الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، و ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، وسالم بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، ومحمد راشد الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، وموزة مطر بن دلموك الكتبي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بتكريم الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.