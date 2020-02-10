4 مواجهات نارية في ربع نهائي الطائرة اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعود أندية الكرة الطائرة إلى ملعب صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة اليوم من خلال 4 مواجهات ساخنة في الدور ربع النهائي للبطولة، ويلتقي في اللقاء الأول ناديا سبورتينج المصري بطل المجموعة الأولى والأهلي البحريني رابع المجموعة الثانية في الساعة 9 صباحاً في مواجهة من العيار الثقيل تحمل طابع التحدي خاصة من قبل فريق الأهلي البحريني الذي خطف بطاقة التأهل لمرحلة الثمانية الكبار في الجولة الأخيرة من المواجهات التمهيدية أمام فريق تلدرة السوري، ويتطلع إلى أن يكون فارس رهان البطولة ويصعد إلى الأدوار النهائية.

كما يلتقي في المواجهة الثانية أندية الصفاقسي التونسي ثاني المجموعة الأولى ودي لاسال الأردني ثالث المجموعة الثانية في تمام الساعة 10:30 صباحاً في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين في مواجهة مصيرية لكلا الناديين.

وتجمع المباراة الثالثة التي تقام الساعة 12 ظهراً بين المجمع البترولي الجزائري متصدر المجموعة الثانية والمرشح بقوة لنيل لقب النسخة الخامسة ونظيره رابع المجموعة الأولى جامعة نورة السعودي الذي خسر جميع مبارياته في مرحلة المجموعات، ويتوقع أن تكون مباراة من طرف واحد إلا إذا فجّر السعودي مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء المجمع البترولي الجزائري.

وفي المواجهة الرابعة والتي تقام في الساعة 1:30 ظهراً يلتقي ناديا الوصل الإماراتي ثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى الشارقة الرياضي للمرأة ثالث المجموعة الأولى في كلاسيكو إماراتي ونهائي مبكر للبطولة.

هذا واختتم ناديا الشارقة الرياضي للمرأة وسبورتينج المصري مبارياتهما في الدور التمهيدي بأداء رائع من الطرفين وحسم سبورتينج النتيجة بفوزه 3-1، والأشواط 21-25، و25- 19، 25-25،19-17 وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

نجحت لاعبات نادي الشارقة الرياضي في التقدم بفارق جيد ختمنه بالفوز 25-21 لكن صاحبات الضيافة لم ينجحن في الحفاظ على تفوقهن لتستعيد لاعبات نادي سبورتينج زمام المبادرة، وينهين الشوط الثاني لمصلحتهنّ بنتيجة 25-19، ولم تتوقف لاعبات الشارقة الرياضي للمرأة، وسعين لتعويض الخسارة في الشوط الثالث، لكن نديّة لاعبات نادي سبورتينج حسمت لهن الشوط بنتيجة 25-19.

وفي مسيرة الشوط الرابع التي حملت معها الكثير من المنافسة والحماسة، وصلت لاعبات مصر إلى حسم النتيجة واقتناص نقاط اللقاء بواقع 25- 17 ليكسبن اللقاء 3-1.