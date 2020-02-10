شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور» يغرد وحيداً في الصدارة.. ومسافي يعيد حسابات الوصافة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

شهدت الجولة الأولى من الدور الثاني لدوري الدرجة الأولى خسارة دبا الحصن لأول مرة منذ انطلاق البطولة، فيما فاز الإمارات على الحمرية وكسب موقعة النقاط الست، ليفض الشراكة مع الحصن، ويبتعد في الصدارة بفارق 3 نقاط.

وبدوره أنعش البطائح آماله في المنافسة على الصعود بفوزه الصعب على التعاون، وأخفق دبا الفجيرة في العودة للانتصارات واكتفى بالتعادل مع الذيد، فيما انتهت مباراة العربي ومصفوت بالتعادل أيضاً.

خطا فريق الإمارات خطوة أخرى في طريق العودة لدوري الخليج العربي بفوزه الصعب على الحمريه بهدفين لواحد، في مباراة جاءت أقل من التوقعات في شوطها الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، فيما شهدت إثارة كبيرة بعد الاستراحة، حيث سجل الفريقان 4 أهداف: ثلاثة محتسبة وآخر ملغى.

ويعد هذا الفوز الأغلى لفريق الإمارات الذي رفع رصيده إلى 27 نقطة، وتفوق على منافس مباشر، إلى جانب أن الفوز جاء في توقيت ممتاز، فالحصن شريك الإمارات في الصدارة خسر من مسافي بهدف، بيد أن الصقور خدم نفسه قبل أن يخدمه مسافي ويعطل الحصن.

وبالمقابل خسر الحمرية مباراة مهمة للغاية، وهو كان بحاجة للفوز فيها؛ ليعزز حظوظه في المنافسة على الصعود، ليبقى برصيد 19نقطة متراجعاً للمركز الرابع.

سقوط في الفخ

تلقى دبا الحصن أول خسارة في الدوري، وسقط في فخ مسافي بهدف، ووضع مسافي بهذا الفوز حداً لبقاء الحصن من دون هزيمة، لينفرد الإمارات بهذه الميزة، ولم يكن فوز مسافي متوقعاً عطفاً على الفوارق بين الطرفين والطموحات والأهداف، لكن مسافي عرف كيف يقلب الطاولة على منافسه، مؤكداً الطفرة التي حدثت للفريق بعد «الميركاتو» الشتوي وظهوره ب(لوك جديد).

ويستحق مسافي لقب نجم الجولة، فهو ألحق أول خسارة بالحصن ومنح الحمرية والبطائح ودبا الفجيرة أملاً كبيراً في المنافسة على البطاقة الثانية التي أصبحت بطولة بحد ذاتها.

وجاءت خسارة دبا الحصن لتعطل الفريق وتقلص الفارق مع منافسيه المباشرين الحمرية والبطائح إلى خمس نقاط، ومع دبا الفجيرة إلى ست، وتوابع هذه الخسارة أنها ستجعل الفريق تحت الضغط في المباريات المقبلة خوفاً من قبول خسارة جديدة، لكن الحصن لم يتراجع عن المركز الثاني رغم الخسارة، وهو ما زال وصيف البطولة برصيد 24 نقطة.

وبملعب التعاون عاد البطائح للانتصارات على حساب مضيفه بهدفين لواحد، ويدين الفريق بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البرازيلي ألكسندر الذي سجل هدف الترجيح في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وتأتي أهمية هذا الانتصار أنه أنعش آمال البطائح في المنافسة على ورقتي الترشح لدوري الخليج العربي، والجيد أن فريق المدرب طارق السيد ربح موقعة شعم، وتلقى ثلاث هدايا من ملاعب مسافي والذيد والحمرية.

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وتقدم البطائح للمركزالثالث برصيد 19 نقطة، فيما تلقى التعاون خسارة جديدة، لكن الأزرق قدم مباراة جيدة وكان قريباً من الخروج بنقطة لولا ركلة الجزاء التي احتسبت للمنافس في الدقيقة 96.

ولم تحمل مباراة دبا الفجيرة والذيد جديداً بالنسبة للنواخذة، وصحيح أن المدرب تغير لكن النتائج ما زالت لم ترقَ لمستوى الطموحات، فالتعادل مع الذيد يعتبر خسارة للنواخذة؛ لأن دبا في موقف كان يفرض عيه الفوز بعد الخسارة الأخيرة من العروبة.

وتقاسم من جانبهما فريقا العربي ومصفوت نقاط مباراتهما، وسجل كل فريق هدفين، والنتيجة تعد خسارة للطرفين، وكلاهما فوّت فرصة ذهبية لتحقيق الفوز والحصول على ثلاث نقاط كانت ستحسن ترتيبه في الجدول، وكلاهما رفع رصيده إلى 13 نقطة، والجديد في المواجهة أن فاتري ساخي لاعب مصفوت سجل هدفين في المقابلة حل بهما خامساً في ترتيب الهدافين إلى جانب وندرسون والحسين المسعدي ولكل ستة أهداف.

وما زال البرازيلي فينيكيوس مهاجم دبا الفجيرة يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد سبعة أهداف، فيما ما زال محمد المربوعي المنتقل من الذيد إلى الشارقة حاضراً فهو يملك تسعة أهداف.

الاتجاه الصحيح

من جهة أخرى، أشاد خليل الطويل، عضو مجلس إدارة نادي الإمارات، ومشرف الفريق الأول، بالفوز على الحمرية، ووصفه بأنه مهم وتحقق على حساب منافس قوي، وأوضح: الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، وهو يحقق نتائج مرضية، ولكن الدوري ما زال طويلاً، نحن لم نضمن الصعود، والبطاقتان ما زالتا في الملعب، ولا يمكن الحديث عن صعود أي فريق إلا بنهاية آخر جولة في الدوري.

وذكر أن فريق الإمارات لن تخدعه النتائج الحالية، ولن يعتقد بأن مهمته سهلة.

ووصف المحلل عمار الدوخي الجولة ال12 بأنها جولة مثيرة، وشهدت نتائج غير متوقعة أهمها فوز مسافي على الحصن، وقال: هذه النتيجة بالذات سيكون لها تأثير كبير في الوضع ومستقبل الصراع على الصعود، فمسافي قدم خدمة للبطولة؛ لأن خسارة الحصن ستفتح الباب لفرق أخرى لتعزز حظوظها في الصعود، وبالتالي ستزداد المنافسة قوة وسخونة وإثارة، وبغض النظر عن تفاصيل المباراة، لكن فوز مسافي يحسب للفريق والمدرب الحساني، كونه على حساب الحصن الفريق المنظم والقوي وصاحب الهجوم الشرس والذي لم يخسر قبل اللقاء.

وتابع الدوخي: نتيجة مباراة الذيد ودبا أيضاً مؤثرة، وكذلك فوز البطائح على التعاون، وأعتقد أن المفاجآت لن تتوقف، وانتظروا المزيد منها في المباريات والجولات المقبلة.

واستمر الدوخي: الإمارات في رأيي اقترب كثيراً من الصعود، وأرى أن عودته لدوري الخليج العربي مسألة وقت ليس إلا، والملاحظة التي يمكن الإشارة إليها هي تميز فريق الإمارات في قيادة الهجمات المرتدة، فالهدف الثاني جاء من هجمة مرتدة مثالية، من جهته الحمرية قدم مباراة جيدة لكن ضعف لاعبي المحور وتواضع مستوى اللاعب فيلا وافتقاد المطروشي للدقة في الكرات العكسية واستسلام لوان للرقابة حالت دون تحقيقه نتيجة إيجابية.

وأضاف: الحمرية ظهر بشكل جيد مما يؤكد أنه سيكون مؤهلاً لتحقيق نتائج أفضل في المباريات المقبلة، وأعتقد أن فرق البطائح والحمرية ودبا الفجيرة إلى جانب دبا الحصن والإمارات ستكون في سباق عنيف، وستكون تحت الضغط في مواجهة فرق تلعب من أجل تحسين ترتيبها.