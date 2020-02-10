شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة يستضيف الاستقلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
يلتقي مساء اليوم على ملعب فرانسوا حريري في أربيل فريق الشرطة العراقي مع ضيفه فريق الاستقلال الإيراني، في دوري أبطال آسيا.
ويسعى فريق الشرطة الذي قام بتوفير كل السبل الممكنة من أجل تسهيل وصول جماهيره في بغداد إلى ملعب المباراة في أربيل إلى تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة حتى تكون انطلاقته جيدة في هذه البطولة بعد إخفاقه الكبير في بطولة الأندية العربية مؤخراً.
ويغيب عن فريق الشرطة اللاعبان كرار جاسم بسبب الإصابة وصفاء هادي بسبب تواجده في روسيا من أجل توقيع عقده مع أحد الأندية الروسية.
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