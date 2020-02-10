لطيفة الكعبي تهدي الإمارات ذهبية الوثب الطويل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت الإماراتية لطيفة الكعبي، لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالميدالية الذهبية لمسابقة الوثب الطويل في انطلاقة منافسات ألعاب القوى، أمس، محققة رقم 24. 5 أمتار، وتلتها مريم كاظم لاعبة نادي الفتاة الرياضي الكويتي 02. 5 أمتار، وبالرقم نفسه جاءت منى جهاد لاعبة النادي الأهلي ثالثة، وفي المركز الرابع حلت روعة جاسم من نادي الفتاة الكويتي 54. 4 أمتار، فيما هيمنت لاعبات النادي الأهلي البحريني على ميادين منافسات اليوم الأول لأم الألعاب وحققت العداءة أيمان عيسى جاسم ذهبية سباق 400 م، وحلت زميلتها بونيتو ايدوا في صدارة سباق 5000م، فيما حصدت ذهبية سباق 1500م العداءة مارتا هيرماتو، ونالت العمانية هناء سعيد الطوقية من نادي البشائر ذهبية إطاحة المطرقة، وحصدت الكويتية ضي الملاء منافسات سباق ال100م حواجز، فيما خطفت لطيفة الكعبي لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة ذهبية منافسات الوثب الطويل.

جاء ذلك خلال المنافسات التي انطلقت، أمس، على ميدان نادي الثقة للمعاقين، وضمن مسابقة إطاحة المطرقة، جاءت العمانية هناء سعيد الطوقية من نادي البشائر في المركز الأول، وحلت في المركز الثاني وداد إبراهيم من نادي الشارقة الرياضي للمرأة، وجاءت في المركز الثالث ضحى حمد السناوية من نادي البشائر العماني، وفي المركز الرابع حلت الكويتية أريج ناصر الصيخان من نادي الفتاة الرياضي.

وضمن سباق 100 متر حواجز حلت الكويتية ضي الملاء من نادي الفتاة الرياضي بالمركز الأول، فيما جاء بالمركز الثاني السعودية نورة الحاجي من جامعة الأميرة نورة، فيما انسحبت فرح الحساوي من نادي الفتاة الرياضي الكويتي للإصابة.

وفي سباق 400م جاءت البحرينية أيمان عيسى جاسم من النادي الأهلي بالمركز الأول، وحلت زميلتها صالحة جاسم بالمركز الثاني، فيما جاءت بالمركز الثالث بثينة السويدي من نادي الشارقة الرياضي للمرأة، وجاءت بالمركز الرابع رقية محمد المرزوقي من نادي الإمارات الثقافي الرياضي، ثم لولوه حمد الصقر من نادي الفتاة الرياضي الكويتي.

وتصدرت بونيتو ايدوا من النادي الأهلي البحريني سباق 5000 متر، فيما انسحبت علياء محمد سعيد من نادي الشارقة من المنافسات للإصابة،وضمن سباق 1500 متر حلت مارتا هيرماتو من النادي الأهلي البحريني بالمركز الأول،وحلت رقية محمد المرزوقي من نادي الإمارات الثقافي الرياضي بالمركز الرابع، تلتها في المركز الخامس تحرير راشد علي النقبي من نادي الإمارات الثقافي الرياضي.