شكرا لقرائتكم خبر عن سباق الهدافين بين لابا وتيجالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق العين التألق حين سجل هدفاً في مرمى الشارقة ليرفع غلته إلى 16 هدفاً مع ختام الجولة، وشهدت المرحلة 16 تسجيل 18 هدفاً كان نصيب اللاعبين الأجانب منها 11 هدفاً مقابل 7 أهداف للاعبين المواطنين، وهنا سجل أبرز الهدافين: 16 هدفاً: التوجولي لابا كودجو (العين) 14 هدفاً: الأرجنتيني تيغالي (الوحدة) Advertisements 10 أهداف: علي مبخوت (الجزيرة) 9 أهداف: البرازيلي ليما (الوصل) والبرازيلي جواو بيدرو (الظفرة) 8 أهداف: التوجولي مالابا (اتحاد كلباء) وأحمد خليل (شباب الأهلي) وريان منديز (الشارقة) والبرازيلي ويلتون سواريز (الوصل) 7 أهداف: البرازيلي كورونادو (الشارقة) والإسباني كوندي (شباب الأهلي) والجامبي بو بكر تراولي والغاني ويليام أوسو (عجمان) والبرازيلي رافائيل دي باولا (خورفكان).

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