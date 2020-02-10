شكرا لقرائتكم خبر عن القرقاوي: علامة مضيئة في تاريخ رياضة المرأة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، بدعم حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بمشاركة 78 نادياً يمثلون 18 دولة.
وقال: هذه الدورة التي تستضيفها الإمارة الباسمة كل عامين تمثل علامة مضيئة في سجل تاريخ رياضة المرأة العربية لما تحققه من دعم كبير لكافة الألعاب، والمتابعة الحثيثة والدعم المتواصل لصاحب السمو حاكم الشارقة لشؤون المرأة كانا وراء النجاحات العديدة التي حققتها الدورة.
وثمن رئيس الاتحاد العربي جهود اللجنة المنظمة العليا برئاسة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، وندى عسكر النقبي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وفريق العمل الذي يواصل تقديم جهود مشرفة تعكس قدرة أبناء الإمارات في المجالات التنظيمية والفنية، مشيراً إلى أن الإمارات تحتضن كل الأشقاء العرب للتنافس على أرضها وتقديم أفضل المستويات التي تعكس تطور رياضة المرأة العربية.
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