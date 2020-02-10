الحريز بطل «الثنائيات» في «صقور فخر الأجيال»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشعلت «الثنائيات»، منافسات العامة المفتوح والملاك في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، المقامة حالياً بميدان الروية بدبي، وسيطر بطي القبيسي على المركزين الأول والثاني في الشوط الأول للعامة مفتوح في فئة بيور جير فرخ للرموز عن طريق «مكلف» و«طنطاوي»، بينما حقق شقيقه عبدالله المركز الثالث..

وتوالت الثنائيات في الشوط الثاني للعامة مفتوح فئة بيور جير فرخ للرموز؛ حيث انتزع سيف الحريز المركزين الأول والثاني، وعاد سيف الحريز لصدارة الشوط الثالث للعامة مفتوح فئة بيور جير فرخ رئيسي عن طريق «حزام»، وضرب سيف الحريز، موعداً جديداً مع الصدارة بفوزه بالشوط الرابع للعامة المفتوح فئة بيور جير جرناس رئيسي بعدما فاز بالمركزين الأول والثاني، وذهب لقب الشوط الخامس والأخير للعامة في فئة بيور جير فرخ نقدي، إلى بطي الكندي ..

وحلق محمد الكندي بلقب الشوط الأول للعامة ملاك فئة بيور جير فرخ للرموز، وتفوق «مسبار» في الشوط الثاني للعامة ملاك فئة بيور جير جرناس للرموز وأهدى مالكه أحمد الكتبي الرمز، وضرب منصور الكندي، موعداً مع صدارة الشوط الثالث للعامة ملاك فئة بيور جير فرخ رئيسي، وأحرز محمد العميمي لقب الشوط الرابع للعامة ملاك فئة بيور جير جرناس رئيسي عبر «ايه 19»، وكان عبيد الخييلي على موعد مع صدارة الشوط الخامس والأخير للعامة ملاك فئة بيور جير فرخ نقدي.