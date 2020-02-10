شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن حمدان يشهد تحديات مهرجان الهجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
شهد الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، أمس، تحديات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن النسخة الثالثة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن.وهيمنت هجن العاصفة على الصدارة من خلال ثلاثة أشواط رئيسية بينما ذهب الشوط الرابع إلى مؤسسة هجن الرئاسة، ونجحت (الشاهينية) المملوكة لشعار هجن العاصفة في الحصول على صدارة الشوط الأول للثنايا البكار المحليات.
وقاد مضمر هجن العاصفة المميز غياث الهلالي (الشاهينية) إلى اعتلاء القمة من خلال ثاني الأشواط للثنايا البكار المهجنات، وعاد ذات المضمر لوضع بصمته الثالثة توالياً، وذلك بقيادته (شاهين) إلى الانتصار في رحلة الكيلومترات الثمانية للثنايا الجعدان المحليات، ظهر الشعار الأحمر المميز لهجن الرئاسة من خلال رابع الأشواط للثنايا الجعدان المهجنات، وذلك عن طريق (الفاتن) الذي قدمه المضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي على الصدارة.
ودفعت هجن العاصفة بالبكرة (الشاهينية) بقيادة نجم نجوم التضمير غياث الهلالي بقوة لتحصد الناموس في الشوط الأول للثنايا للبكار المحليات، أما الشوط الثاني للبكار المهجنات، فقد كان من نصيب (الفاتنة) بشعار هجن الرئاسة، وقيادة المضمر علي جميّل الوهيبي، وقدم مضمر هجن الرئاسة سلطان محمد الوهيبي (الوسمي) على القمة من خلال الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات.
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