جيش الإمارات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 10/02/2020

حسان العبيدلي سلام الله على جيش الامارات وفخر الاوطان سلام الله على رجالٍ تشع جْباههم بالنور

جنود المجد في دارٍ لها دوم الفخر عنوان سيوف الحق والعالم بهم وبعزمهم مبهور

تباهى يا وطن وافخر بجيش يزلزل الميدان حمى برّك حمى بحرك وفي عالي سماك صقور [email protected]

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