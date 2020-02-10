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جيش الإمارات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب

تاريخ النشر: 10/02/2020

حسان العبيدلي

سلام الله على جيش الامارات وفخر الاوطان               سلام الله على رجالٍ تشع جْباههم بالنور
جنود المجد في دارٍ لها دوم الفخر عنوان                   سيوف الحق والعالم بهم وبعزمهم مبهور
تباهى يا وطن وافخر بجيش يزلزل الميدان                 حمى برّك حمى بحرك وفي عالي سماك صقور

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