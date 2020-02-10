«البترولي» الجزائري إلى نصف نهائي السلة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حجز المجمع البترولي الجزائري مقعده في نصف نهائي مسابقة كرة السلّة كأول الفرق الصاعدة لهذا الدور بعد فوزه المستحقّ على الساحل السوري بنتيجة 57-40، في المباراة التي جمعت بينمها أمس.
وعرفت سيدات المجمع البترولي ضمان تأهلهن للدور النصف نهائي، بعد أن أحكمن قبضتهن على مجريات المراحل الثلاثة الأولى للقائهن مع الساحل السوري، ونالت الجزائريات الأفضلية بنتيجة الربعين الأول والثاني ومن ثم الثالث بواقع 15-7 و11-9 و24-6، فيما اكتفت لاعبات الساحل بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع والأخير 18-7، التي لم تكن كافية لهن بالعودة بنتيجة المباراة.
وكشفت ملامح دوري المجموعات، الذي أسدل الستار عنه أول من أمس، عن ملامح الفريقين الأقرب لنيل لقب النسخة الخامسة في مسابقة كرة السلة، في ظل النتائج التي سجلت، والتي لفت من خلالها فريقا الأمل التونسي في ظهوره الأول بالبطولة، وسبورتينغ المصري حامل لقب النسخة الثانية، الى جاهزيتهما للمنافسة على لقب النسخة الحالية من الدورة لاسيما أن كلا الفريقين لم يتجرعا الهزيمة، وأنهيا مشوارهما في المجموعات بصدارة فرق مجموعتيهما الأولى والثانية.
وفي ختام دوري المجموعات ومرّة أخرى استعادت لاعبات نادي الشارقة لرياضة المرأة، لغة الانتصارات، بفوزهن على الفتاة الكويتي بواقع 91-75،في ختام مباريات المجموعة الثانية.وبهذا الانتصار ضمنت سيدات الشارقة، مركزهن الثالث في فرق المجموعة برصيد ست نقاط من حالتي فوز ومثلهما خسارة ونالت سيدات الشارقة الأفضلية بنتيجة فترات المباراة الثلاثة الأولى أمام الفتاة الكويتي بواقع 28-18 و25-15 و23-20.
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