شكرا لقرائتكم خبر عن المغربي مجاهد مدرب لدبا الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر أعلن دبا الفجيرة إسناد مهمة تدريب الفريق الأول للمدرب المغربي أحمد مجاهد حتى نهاية الموسم الكروي خلفاً للبرازيلي سيرجيو الكسندر الذي تم إعفاؤه من منصبه مؤخراً. يذكر أن المغربي مجاهد سبق له تدريب فريق 16 سنة بنادي دبا الفجيرة فضلاً عن تدريبه لعدد من فرق إمارة رأس الخيمة. ويحتل دبا المركز الرابع حالياً في ترتيب دوري الدرجة الأولى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المغربي مجاهد مدرب لدبا الفجيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.