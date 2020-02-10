سلطان بن أحمد يتوج الفائزين بكــأس حاكــم الشارقــة لقفــز الحواجــز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

توج الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الرئيس الفخري لبطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية، الفائزين بجوائز البطولة التي أقيمت على مدار أربعة أيام بنادي الشارقة للفروسية والسباق.

وحلق الفارس بروس غدين على صهوة جواده «بكاتوربس داني في» إلى نيوزيلندا بلقب جائزة لونجين الكبرى فئة الخمس نجوم، والتي جرت فعاليات نسختها الثالثة على التوالي بميدان الصالة المغطاة في نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وشهد التتويج ومنافسات اليوم الختامي كل من الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية، وسامي الدهامي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة، وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين راعية الجائزة الكبرى، وسلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية، مدير البطولة.

وقال الشيخ عبدالله القاسمي، إن النجاح الذي حققته البطولة جاء نتاج جهد فريق عمل متكامل، وحضور جمهور واع بالفروسية وقفز الحواجز ومتطلبات تشجيعها عن دراية بمثل هذه المنافسات عالية المستوى، وبمشاركة فرسان عالميين ودوليين يتربعون على قمة رياضة القفز حول العالم، ونحن نشكرهم جميعاً على إثرائهم البطولة.

وتوجه بالشكر إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان، وإسطبلات الشراع على ما يقدمونه من دعم ورعاية لفرسان المنتخب الوطني، ولفرسان المراحل السنية، الأشبال والناشئين والشباب، مضيفاً أن نادي الشارقة للفروسية ستبقى أبوابه مشرعة أمام الفرسان العرب، ولجميع المنتسبين إليه من دول العالم.

وأقيمت منافسة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم بمواصفات المرحلتين، وصمم مسارها الهولندي الدولي لويس كونيكس مستعيناً بحواجز تراوح ارتفاعها بين 145 160 سم، وشارك فيها 41 فارساً نالوا حق التأهل للمشاركة فيها عبر منافستين سابقتين، وصعد للجولة الثانية 15 فارساً وأكمل الجولة الثانية دون خطأ أيضاً 11 فارساً، ونجح الفارس النيوزيلندي بروس غدين مع جواده «بكاتوربس» في إكمال الجولة الثانية في أفضل زمن بلغ (34.68) ثانية.

وفي منافسة جائزة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وقيمتها 95 ألف يورو، أقيم الشوط قبل الأخير من فئة الخمس نجوم، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، وتنافس على الجائزة 45 فارساً وفارسة، وحصد الصدارة الفارس المصري عبدالقادر سعيد بالفرس «آربيغ دو رو» وأكمل التمايز في زمن بلغ (33.94) ثانية.

وسيطر فرسان الإمارات لقفز الحواجز على المراكز الثلاثة الأولى في منافسة جائزة لونجين الشارقة الكبرى للبطولة الدولية من فئة النجمتين، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، وصمم مسارها الدولي عاطف شوقي مستعيناً بحواجز بلغ ارتفاعها 145سم، وتنافس على جائزتها 40 فارساً، ونجح منهم 10 فرسان في الانتقال إلى جولة التمايز، وأكملها دون خطأ 4 فرسان، منهم 3 فرسان من الإمارات حازوا الصدارة والمركزين الثاني والثالث، وأحرز لقب الجائزة الكبرى الفارس محمد أحمد العويس بالجواد «تسونامي دو هوز» وأكمل التمايز في زمن بلغ (39.39) ثانية.

حسم كل من الفرسان المصري عبدالقادر سعيد ومواطنيه محمد طاهر زيادة وكريم الزغبي التأهل إلى كأس العالم، وذلك عن شمال إفريقيا، فيما تأهل من آسيا كل من السعودي عبدالله الشربتلي والإماراتيين عبدالله حميد المهيري، وعبدالله المري.