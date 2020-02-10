شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون لن يشكو الحكم حتى لا يخسر 2000 درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي
قال عبدالعزيز منقوش، المدير التنفيذي لنادي التعاون ومشرف الفريق إن القرارات التحكيمية في المباراة أمام خورفكان السبت في دوري الدرجة الأولى كانت مؤثرة جداً، وأسهمت في خسارة فريقه، مشيراً إلى أن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لفريقه فيما احتسب أخرى غير صحيحة للمنافس.
وأوضح منقوش، أن التعاون لن يتقدم بشكوى ضد الحكم، لأنه شكا حكم مباراته مع مصفوت ودفع رسوم الشكوى (ألفي درهم) قبل ما يقارب الشهرين ولم يتسلم أي رد بخصوصها وسأل: لماذا نهدر ألفي درهم نحن في أمس الحاجة إليها.
كانت هذه تفاصيل خبر التعاون لن يشكو الحكم حتى لا يخسر 2000 درهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.