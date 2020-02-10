التعاون لن يشكو الحكم حتى لا يخسر 2000 درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

قال عبدالعزيز منقوش، المدير التنفيذي لنادي التعاون ومشرف الفريق إن القرارات التحكيمية في المباراة أمام خورفكان السبت في دوري الدرجة الأولى كانت مؤثرة جداً، وأسهمت في خسارة فريقه، مشيراً إلى أن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لفريقه فيما احتسب أخرى غير صحيحة للمنافس.

وأوضح منقوش، أن التعاون لن يتقدم بشكوى ضد الحكم، لأنه شكا حكم مباراته مع مصفوت ودفع رسوم الشكوى (ألفي درهم) قبل ما يقارب الشهرين ولم يتسلم أي رد بخصوصها وسأل: لماذا نهدر ألفي درهم نحن في أمس الحاجة إليها.