مؤمنة رئيساً لأهلي جدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أصبح عبد الإله مؤمنة الرئيس رقم 36 لأهلي جدة والعاشر في العقد الأخير بعد تزكيته أول أمس رئيساً للنادي لمدة 4 سنوات خلفاً لأحمد الصايغ الذي أسقطت عضويته مؤخراً بقرار من الهيئة الآسيوية.

ويحظى الرئيس الجديد بدعم الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق كرة القدم.

وأبدى ابن مشعل تفاؤله بمرحلة عبدالإله مؤمنة متمنياً ألا يقع في أخطاء سابقه أحمد الصايغ، وتعهد بتوفير الدعم الكامل للإدارة الجديدة في حين وعد الجماهير بصفقات قوية في الصيف المقبل تعوض الفترة الشتوية التي كان بعيداً فيها عن النادي بسبب اختلافه مع الإدارة السابقة.

على صعيد آخر أكدت مصادر مطلعة أن النصر السعودي فعل بند التمديد لمحوره البرازيلي بيتروس حتى 2022 بعد ساعات من أنباء توقيع اللاعب للنصر الإماراتي رغم نفي الأخير.

ويمتلك النصر بند خيار التجديد مع بيتروس لعامين قادمين مقابل زيادة 25٪ في أجره السنوي البالغ 3 ملايين يورو بموافقة من اللاعب شريطة تفعيل البند قبل مايو/ أيار القادم.