محمد بن ثعلوب: مقر الجودو هدية القيادة الرشيدة للرياضة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، بخالص الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعمهما واهتمامهما بالرياضة والرياضيين في الدولة، وحرصهما الدائم والمستمر على توفير كافة الإمكانيات لتفوّق الرياضة الإماراتية وتألقها خارجياً، مثمناً المكرمة الغالية للقيادة بتخصيص مقر جديد لاتحاد المصارعة والجودو، يتضمن مكاتب مجلس الإدارة، وصالة رياضية متعددة الأغراض على أعلى المقاييس، على أن تشمل المرحلة الثانية من المشروع مركز للتسوق التجاري، وفندق 4 نجوم للمعسكرات الرياضية.

ويقع المقر الجديد للاتحاد في منطقة بني ياس. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد لعام 2020، الذي عقد بمقر الاتحاد في العاصمة أبوظبي.

وكشف محمد بن ثعلوب أنه تم اعتماد إقامة بطولة كأس محمد بن زايد للجودو في مارس المقبل، بمشاركة جميع الأندية من داخل الدولة وخارجها، تقديراً لاهتمام ودعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بقطاع الشباب والرياضة.

وأضاف أن مبادرة تنظيم البطولة وجدت إجماعاً وترحيباً واسعين من الأندية لما تمثله من عرفان ووفاء لصاحب السمو ولي عهد أبوظبي، موضحاً أن البطولة حدث استثنائي ضمن أجندة الاتحاد وستقام نسختها الأولى في مارس المقبل على أن تكون ثابتة سنوياً.

وثمن بن ثعلوب الإنجازات التي تحققت هذا الموسم ووصفها بالقياسية من جميع النواحي والمستويات، وفي مقدمتها التأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 الصيف المقبل، إلى جانب النتائج المتميزة لمنتخبات الشباب والناشئين خليجياً وعربياً وآسيوياً، مشيداً بجهود الأعضاء ودور الأندية وتعاونها، فضلاً عن الدور الكبير للأجهزة الفنية والإدارية التابعة للاتحاد، والتي يعود لها الفضل في جميع النجاحات التي تحققت في الفترة الماضية، مؤكداً سياسة العمل بروح الفريق الواحد المتبعة في الاتحاد، والتي أثبتت نجاحها من خلال جملة الإنجازات التي رافقت مسيرة الاتحاد؛ الأمر الذي من شأنه أن يضاعف مسؤوليات المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في الحفاظ على المكتسبات أولاً، ومواصلة طريق التميز وحصد البطولات وتحقيق الإنجازات.