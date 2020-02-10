محرز ينفصل عن زوجته ويرتبط بصديقة أغويرو السابقة

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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي، زوجته الهندية الأصل ريتا جوهال بعد خيانتها له.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن رياض محرز طلق زوجته ريتا في محكمة مدينة مانشستر، مشيرة إلى أن سبب الطلاق إلى أن ريتا دأبت في الفترة الأخيرة على مواعدة الملاكم البريطاني أنتونى جوشوا.

ووفقا للصحيفة فإن الثنائي ريتا وجوشوا شوهدا في ملهى "تاب" الليلي في لندن، ليغادر لاحقا الجميع الملهى قرابة الساعة الثالثة صباحا مستقلين سيارات منفصلة.

وكان محرز قد تزوج من عارضة الأزياء والمغنية ريتا جوهال، في أغسطس 2015، وأنجبت له ابنتين، وهما يعيشان بشكل منفصل منذ فترة على بعد 200 ميل عن بعضهما.

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ونقلت الصحيفة أيضا أن محرز بدأ في مواعدة فتاة تدعى تايلور، وهي ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة داون وارد.

وحرصت تايلور في الفترة الأخيرة على دعم ومساندة النجم الجزائري خلال المباريات التي يخوضها مع مانشستر سيتي، وكان آخرها في مباراة السيتيزين ضد مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية.

جدير بالذكر أن تايلور البالغة من العمر 22 عاما، والتي كانت مرتبطة سابقا بزميل محرز في مانشستر سيتي، النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، رفضت في البداية تطوير علاقتها باللاعب الجزائري قبل أن تتأكد من انفصاله عن زوجته ريتا جوهال بشكل رسمي.

