شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج أمام الأهلى البحرينى فى ربع نهائي البطولة العربية للطائرة سيدات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الأثنين، فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج نظيره الأهلى البحرينى في إطار ربع نهائي البطولة العربية التي تستضيفها الإمارات .
فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره الشارقة الإماراتى بنتيجة 3-1 في إطار ختام مواجهاته بالدور الأول بالبطولة العربية للأندية أول أمس السبت .
وتأهل فريق سبورتنج الى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة ، في ظل تحقيق الفوز على نظيره الصفاقسى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى إطار أولى مواجهاته بالبطولة العربية الثلاثاء الماضى ، قبل أن يحصل على راحة يومى الأربعاء و الخميس على التوالي و ينجح فى الفوز على جامعة نورة السعودى بنتيجة 3/0 .
و يلتقى في ربع النهائي أيضا فرق كلا من ، الصفاقسى التونسى مع دى لاسال الأردني و المجمع البترولى الجزائرى مع جامعة نورة السعودى و الوصل الإماراتى مع الشارقة الإماراتى ، حيث يقام نصف النهائى غدا الثلاثاء .
و يسعى فريق سيدات سبورتنج إلى تحقيق ميدالية في هذه البطولة ، في ظل الخبراتت التي يتمتع بها لاعبات الفريق السكندرى ، حيث يضم الفريق السكندى عدد من اللاعبات المميزات و أبرزهن ، نيرمين المنشاوى لاعبة الأهلى السابقة و لينا طارق عبده .
وقامت لجنة المسابقات بتأجيل لقاءات سبورتنج فى الدور الممتاز حتى عودة الفريق الذى يسعى الى العودة الى ارض الوطن بلقب البطولة .
تقام الجولة الثالثة بدورى السيدات يوم الجمعة المقبلة ، بمواجهات بين كلا من ، الشمس مع الأهلى و سموحة مع المقاولون و الجزيرة مع الزهور و الزمالك مع هليوبولوليس و الصيد مع أصحاب الجياد .
أما الجولة الرابعة تقام يوم الجمعة الموافق 21 فبراير الجارى ، بلقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع ال صيد و الزهور مع الزمالك و المقاولون مع الجزيرة و الأهلى مع سموحة و الطيران مع الشمس .
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