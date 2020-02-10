مباريات اليوم فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الأثنين الموافق 10 / 2 / 2020 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة طنطا وانبى على ستاد طنطا الرياضى ومباراة وادى دجلة والمصرى البورسعيدى على ستاد بتروسبورت ومباراة الاهلى وطلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة للمسابقة المحلية.

موعد مباراة طنطا وإنبى

تقام مباراة طنطا وانبى في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الاثنين على ستاد طنطا الرياضى في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها أبناء السيد البدوى بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز انبى على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في إطار نفس الجولة.

ويحتل طنطا المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً فيما يحتل انبى المركز السادس برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 5 وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

موعد مباراة وادى دجلة والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة وادى دجلة والمصرى البورسعيدى في تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين على ستاد بتروسبورت في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الجونة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل المصرى مع طنطا بهدفين لكل فريق في إطار نفس الجولة.

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ويحتل وادى دجلة المركز الخامس عشر بجدول الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

موعد مباراة الاهلى وطلائع الجيش

تقام مباراة الاهلى وطلائع الجيش في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولى في مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن إستكمال رحلة الأرقام القياسية بالمسابقة المحلية فيما يسعى الطلائع للخروج بنتيجة إيجايبة تساهم في تعديل وضعه بجدول الدوري.

ويعتلى الأهلى صدارة جدول الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز بهم جميعاً محققاً العلامة الكاملة رغم امتلاكه ثلاثة مباريات مؤجلة ، وسجل لاعبو المارد الأحمر 37 هدفاً كأقوى خط هجوم في المسابقة بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضاً ، في المقابل يحتل الطلائع الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مدعما بانتصاره الأخير على بيراميدز في الوقت القاتل بعد أن أستطاع الفريق أن يحول تأخره بهدف لفوز بهدفين في الثوانى الأخيرة من عمر مباراة الجولة السادسة عشرة للمسابقة ، في المقابل حقق الطلائع فوزاً عريضاً على نظيره نادى مصر برباعية دون رد في إطار مباريات نفس الجولة.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.