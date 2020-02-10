شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة الزمالك والأهلى فى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت مباريات اليوم من دورى كرة السلة رجال عن فوز كل من الاتحاد وسموحة والجزيرة وسبورتنج مقابل خسارة الزمالك والأهلى والجيش والتأمين على الترتيب.

خسر لاعبو الأهلى أمام سموحة بنتيجة 77/79 وخسارة الزمالك من الاتحاد بنتيجة 80/73 و خسر التأمين من سبورتنج 66/ 80 بينما خسر الجيش من الجزيرة 88/54

وافق اتحاد كرة السلة على مشاركة منتخب الرجال فى منافسات بطولة ويليام جونس التى تقام فى الفترة من 4 الى 12 يوليو بتايبيه الصينية، وأرسل اتحاد كرة السلة خطابا بالموافقة على المشاركة فى المنافسات، فى ظل الاستعداد لبطولة التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، والتى تقام نوفمبر المقبل بالإسكندرية، والتى كان من المقرر إقامتها فبراير الجارى إلا أنه تم تأجيلها.

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من ناحية أخرى يشارك منتخب السلة فى البطولة العربية التى تقام نهاية العام الجارى، ولم يتحدد موعد ومكان إقامتها بالتحديد فى إطار الاستعداد للتصفيات أيضا.

ومن المقرر أن تستأنف مباريات الدورى يوم 9 فبراير الجارى، بعد أن تم إيقافها للمشاركة فى التصفيات الأفريقية، إلا أن تأجيل التصفيات أعاد مباريات الدورى لموعدها.