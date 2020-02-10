الكاراتيه يحقق المركز الثانى بالبطولة الإفريقية بالمغرب

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وحقق اللاعبون خلال منافسات اليوم الثالث للبطولة التي أقيمت الأحد ثلاث ميداليات ذهبية من نصيب جيانا فاروق وزن 61 كجم، وفريال أشرف وزن 68 كجم، وعبدالله ممدوح وزن 75 كجم.
أما الميداليات الفضية فقد جاءت من نصيب سارة عاصم وأحمد أشرف كل منهما في الكاتا، وكاتا جماعي سيدات.
بالإضافة إلى رضوى سيد وزن 50 كجم، وعلي الصاوي وزن 67 كجم، طه طارق وزن فوق 84 كجم، ومحمد رمضان وزن 84 كجم، والكوميتيه الجماعي للرجال.
وجاءت برونزيات اليوم من نصيب مالك جمعة وزن 60 كجم، وياسمين حمدي في وزن 55 كجم، وشيماء أبو اليزيد في وزن فوق 68 كجم، وكاتا جماعي للرجال.
أعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد عن سعادته بالإنجاز المتتالي من جانب اللاعبين وحصدهم للميداليات المتنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية .
من جانبه أعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه عن سعادته بالإنجاز الذي تحقق في بطولة إفريقيا التي أقيمت بالمغرب.
أكد الدهراوي أن ما تحقق يعتبر بمثابة إنجاز جاء بتخطيط مدروس من قبل مجلس الإدارة الذي نجح في تذليل كافة العقبات أمام اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب بمختلف فئاته العمرية.
أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد بطولات أخرى وبإمكان لاعبينا التألق وحصد الميداليات المتنوعة فيها ومن ثم فإننا سعداء بما تم تحقيقه في بطولة إفريقيا.
أوضح الدهراوي أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حريص كل الحرص على دعم الاتحاد معنويا وهو بلا شك بمثابة دافع قوي لمجلس الإدارة لمواصلة التألق في المحافل الدولية ورفع العلم المصري عاليا.
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