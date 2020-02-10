بعد 8 سنوات.. لاعب الأهلي السابق يخوض أول مباراة رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

ظهر البرازيلي فابيو جونيور، لاعب الأهلي السابق، في أول مباراة رسمية له، منذ رحيله عن الأهلي، عقب مشاركته مع فريقه المحلي كامبيننسي بدوري الدرجة الرابعة البرازيلي.

وفي وقت سابق، أعلن نادي كامبيننسي تعاقده مع فابيو جونيور وكان في انتظار الحصول على البطاقة الدولية الخاصة.

وبتعاقد الفريق البرازيلي مع جونيور عادل لكرة القدم بعد 8 سنوات من التوقف، حيث خاض أخر لقاء بقميص الأهلي في إبريل 2012.

وكان ظهور فابيو الأخير مع الأهلي في صيف 2012 ، بعدما انهى تعاقده بشكل ودي مع القلعة الحمراء عقب حادث بورسعيد الذي أودى بحياة 72 من جماهير النادي.