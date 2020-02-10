النشرة الرياضية..الزمالك ينتزع فوزًا صعبا أمام الإسماعيلي.. ونتر يرتقي لصدارة الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأحداث الرياضية ليوم السبت 9 فبراير 2020.

ليلة تاريخية.. إنتر يرتقي لصدارة الدوري الإيطالي برباعية في ميلان

ليلة تاريخية عند عشاق إنتر بعدما تمكن "النيراتزوري" الفوز على الغريم التقليدي ميلان بأربعة أهداف مقابل هدفين في قمة الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

الزمالك يرحب بتأجيل القمة لمصلحة الفريقين

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أنه يرحب بتأجيل مباراة القمة المقرر لها يوم 24 فبراير الجاري، إذا رأي اتحاد الكرة المصري ضرورة عدم إقامتها.

الاتحاد التونسي يعلن حكم السوبر الإفريقي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، وصول خطاب من لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي بأسماء طاقم حكام مباراة كأس السوبر التي تجمع البطل المصري، الزمالك، حامل لقب الكونفدرالية، والترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا.

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الزمالك ينتزع فوزًا صعبا أمام الإسماعيلي ويواصل الانطلاق بالدوري

حقق الزمالك فوزًا صعبا أمام الإسماعيلي بهدفين لهدف ضمن الجولة الـ17 من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على ستاد الإسماعيلية.

ريان يقود الجونة لتعادل ثمين أمام حرس الحدود

فشل فريق حرس الحدود في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في مسابقة الدوري بالتعادل الإيجابي الذي تحقق أمام الجونة بهدفين لكل فريق في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من عمر البطولة المحلية.

"كاف" يرد في بيان رسمي على "مزاعم الفساد"

نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانًا رسميًا أعلن خلاله احتفاظه بحق مقاضاة وسائل الإعلام التي تروج لما وصفه بـ"الشائعات" خلال الفترة الماضية.

"كسر وتمزق في الأربطة".. صندوانز يكشف حجم إصابة لاعبه قبل مواجهة الأهلي

كشف الموقع الرسمي لصندوانز الجنوب أفريقي عن حجم الإصابة التي تعرض لها لاعبه ابيلو مورينا خلال مواجهة فريقه أمام سوبر سبورت في دور الـ16 الأول، من كأس جنوب أفريقيا.