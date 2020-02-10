أهداف الأحد.. ثنائية الزمالك أمام الإسماعيلي.. ورباعية انتر في شباك ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الأعزا، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم الأحد 9 فبراير 2020. كأس محمد السادس للاندية الابطال هدف مباراة الرجاء المغربي ومولودية الجزائر الدوري الإسباني أهداف مباراة ريال مدريد وأوساسونا Advertisements أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس الدوري الإيطالي أهداف مباراة ميلان وانتر الدوري المصري أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي

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