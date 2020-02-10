ليلة تاريخية.. إنتر يرتقي لصدارة الدوري الإيطالي برباعية في ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ليلة تاريخية عند عشاق إنتر بعدما تمكن "النيراتزوري" الفوز على الغريم التقليدي ميلان بأربعة أهداف مقابل هدفين في قمة الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

ملعب سان سيرو استضاف قمة إنتر - ميلان حيث أنهى "الروسينيري" الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدفي عن طريق أنتي ريبيتش وزلاتان إبراهيموفيتش.

وفي الشوط الثاني، المباراة تغيرت أحداثها بعدما عاد إنتر بأربعة أهداف متتالية جاءت البداية عن طريق بروزوفيتش ثم ماتياس فيتشينو وبعده دي فريج، واختتم النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهرجان الأهداف بهدف رابع.

فوز إنتر جعله يرتقي للصدارة متساويًا مع يوفنتوس حيث يمتلك الثنائي 54 نقطة بفارق نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثالث، في المقابل تلقى ميلان الخسارة التاسعة له هذا الموسم ليظل عند 32 نقطة في المركز العاشر.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الثانية من بداية المباراة هدد إبراهيموفيتش مرمى إنتر بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تمر أعلى مرمى أصحاب الأرض.

القائم في الدقيقة العاشرة حرم هاكان تشالهان أوجلو صانع ألعاب ميلان من تسجيل هدفًا لفريقه بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتظل النتيجة سلبية.

التهديد الأول من جانب إنتر ظهر في الدقيقة 12 بعد كرة عرضية حاول من خلاها المدافع شكرينيار أن يسجل هدفًا بعدما تواجد أمام المرمى إلا أن حارس ميلان دوناروما تدخل في الوقت المناسب ليتصدى للكرة.

الدقيقة 24 كادت تشهد هدف لصالح إنتر عن طريق فيتشينو بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء حيث استلم كرة رائعة من المهاجم روميلو لوكاكو لكن دوناروما يتدخل في الوقت المناسب ويتصدى للكرة بنجاح قبل أن يحولها دفاع ميلان لضربة ركنية.

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وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق ترجم ميلان سيطرته على الكرة بهدف جاء عن طريق أنتي ريبيتش حيث استلم كرة رأسية من إبراهيموفيتش يفشل حارس إنتر في إبعادها ليحولها مهاجم ميلان في الشباك.

الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع استطاع الملك السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أن يسجل هدف ميلان الثاني من كرة رأسية ترتطم في يد حارس إنتر وتتحول في الشباك لتكون النتيجة (2-0).

بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان استطاع أن يسجل هدفًا في التوقيت المناسب وتحديدًا في الدقيقة 51 بعدما سدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء يفشل دوناروما في إبعادها.

المباراة عادت لنقطة الصفر بعدما سجل ماتياس فيتشينو هدف التعادل لإنتر في الدقيقة 53 وسط شكوك بوجود حالة تسلل إلا أن حكم المباراة احتسبه بعد العودة لتقنية الفيديو لتصبح النتيجة (2-2).

الدقيقة 70 من زمن أحداث المباراة قام المدافع دي فريج بزلزال على ملعب "سان سيرو" بعدما قلب الطاولة في وجه ميلان بهدف سجله من رأسية رائعة عن طريق عرضية من كانداريفا.

وكاد كريستيان إريكسين أن يسجل هدف إنتر الرابع في الدقيقة 81 بعد تسديدة قوية ورائعة من خارج منطقة الجزاء لكن ترتطم الكرة في العارضة لتظل النتيجة (3-2).

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة كادت المباراة ستتواصل إثارتها حيث أهدر نيكولا باريلا هدفًا لصالح إنتر بعد انفراده بمرمى ميلان إلا أن دوناروما تدخل في الوقت المناسب.

في المقابل، رد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الفرصة بمحاولة تسجيل هدف التعادل للميلان إلى القائم يتدخل في الوقت المناسب.

الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع استطاع روميلو لوكاكو أن يسجل الهدف الرابع لإنتر بعد كرة رأسية رائعة حيث استقبل عرضية من فيكتور موسيس لتصبح النتيجة (4-2) لإنتر.

تشكيل إنتر ميلان: باديلي - ميلان شكرينيار- دي فريج- دييجو جودين - أليكسيس سانشيز - ماتياس فيتشينو- نيكولا باريلا - أشلي يونج - بروزوفيتش - كانداريفا- روميلو لوكاكو.

تشكيل ميلان: جيانلويجي دوناروما - كونتي - رومانويلي - كيير - ثيو هرنانديز - كاسيتيلخو - فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر - هاكان تشالهان أوجلو - زلاتان إبراهيموفيتش - أنتي ريبيتش.