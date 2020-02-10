الزمالك يرحب بتأجيل القمة لمصلحة الفريقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أنه يرحب بتأجيل مباراة القمة المقرر لها يوم 24 فبراير الجاري، إذا رأي اتحاد الكرة المصري ضرورة عدم إقامتها.
وأشار منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، إلى أنه لا يرغب في أن يظهر فريقه بأنه "يتحجج" من أجل التأجيل، على حد وصفه.
وقال أمير مرتضى: "لا نريد أن نتحجج بأي شيء، إذا قام اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة لمصلحة الفريقين فنحن نرحب بذلك".
واختتم: "إذا رأى اتحاد الكرة أن التأجيل في مصلحة الأهلي والزمالك لاستكمال مسيرتهما في دوري الأبطال فلا مانع لدينا، ولكن إذا لم يتم ذلك فسنخوض اللقاء".
وسيلتقي الزمالك مع الأهلي مرتين خلال فبراير الجاري، ستكون الأولى يوم 20 بالإمارات في السوبر المصري، قبل مواجهة الدوري يوم 24 في القاهرة.
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