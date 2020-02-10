حكام السوبر الأفريقى بين الزمالك والترجي

الجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكم ساحة، إضافة إلى مواطنه زاكيلي سويلا حكما مساعدا أول، وسوري فاتسواني حكما مساعدا ثان من ليسوتو، بينما اختير السنغالي ماجات نداي حكما رابعا. ثان من ليسوتو، بينما اختير السنغالي ماجات نداي حكما رابعا. Advertisements حميدو هيمة من النيجر مراقبا للمباراة، والمنسق العام كابيلو بوسيلونق من جنوب أفريقيا. طاقم تقنية الفيديو "الفار" من الزامبي جاني سيكازوي، والجزائري مصطفى غربال والأنجولي جيرسون دوس سانتوس

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