اليوم.. مؤتمر صحفي للحديث عن استعدادات مباراة الترجي التونسي والزمالك

تعقد اللجنة المنظمة المحلية لكأس السوبر الإفريقي الذي يجمع الترجي التونسي والزمالك المصري، مؤتمراً صحفياً في الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم للحديث حول أخر الاستعدادات لانطلاق المباراة النهائية التي تستضيفها الدوحة للمرة الثانية الجمعة القادم باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.

وتتواصل الاستعدادات من جميع النواحي للحدث القاري المُهم، كما تتواصل عملية بيع تذاكر المباراة، حيث أعلنت اللجنة بيع أكثر من 11 ألف تذكرة للمباراة التي تعد من بين أهم بطولات كرة القدم الإفريقية على مستوى الأندية، وتتوفر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم، في فئتين بسعر 20 و50 ريالاً قطرياً.

وتستضيف قطر مباراة كأس توتال CAF السوبر

الإفريقي للمرة الثانية على التوالي، بعد توقيع كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) والاتحاد القطري لكرة القدم اتفاقية تنص أيضاً على استضافة الدوحة نسختي 2021 و 2022 من البطولة ذاتها.

جولة الكأس مُستمرة

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كما تتواصل جولة الكأس الخاص بالبطولة حيث انطلقت الأسبوع الماضي من برج البدع، مقر أسرة كرة القدم القطرية المُتمثلة باتحاد الكرة، ومؤسسة دوري نجوم قطر، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، لينتقل الكأس بعدها إلى نادي قطر الرياضي، ثم خلال عطلة نهاية الأسبوع في مجمّع الدوحة فيستيفال سيتي وعدد من المواقع الأخرى،

كما تواصلت الجولة صباح اليوم في عدد من مدارس الدوحة.

ووصلت جولة كأس السوبر الإفريقي أمس إلى المدرسة المصرية للغات حيث استقبلها الطلبة بابتهاج كبير وحرصوا على التقاط الصور التذكارية، رافعين شعار نادي الزمالك.

المعروف أن جولة كأس السوبر الإفريقي سوف تشمل أيضاً المدرسة التونسية لدعوة طلابها للمباراة المُرتقبة.

وأكد خالد النعمة، مدير الاتصال في اللجنة المحلية المنظمة لمباراة كأس السوبر الإفريقي قائلاً: «تسرّنا استضافة مباراة كأس السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي، والترحيب ببطلي القارة الإفريقية في الدوحة للمنافسة على لقب البطولة التي تحظى بمكانة خاصة لدى أندية القارة». وأضاف النعمة: «نتطلع إلى الترحيب بالناديين العريقين، واستقبال مُشجعيهما من أنحاء قطر وخارجها في استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة الذي استضاف النسخة الماضية من البطولة التي حققت نجاحاً باهراً، ونثق أن هذه النسخة ستحقق نجاحاً باهراً كما سابقتها».