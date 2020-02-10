شاهد.. باهر المحمدي يبصق على جماهير الزمالك.. والسبب؟

بصق باهر المحمدي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على جماهير الزمالك عقب الخسارة من القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب إسماعيلية مساء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

وأضاف مصدر داخل الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ"الوفد" قائلًا أن المحمدي بصق على جماهير الزمالك بسبب سب جماهير الزمالك له ولنادي الإسماعيلي عقب نهاية اللقاء على الرغم من فوز

فريقهم وهذا ما دفع المحمدي على مهاجمهة جمهور الأبيض.

وعلى جانب آخر ، أكد ديديه جوميز المدير الفنى للنادي الاسماعيلي أن الفريق قدم مباراة مميزة اليوم وبالأخص خلال أحداث الشوط الأول والذي تقدم فيه الدراويش بهدف نظيف.

وقال جوميز "نحن من سمح للزمالك بالعودة بإضاعة العديد من الفرص، تأثرنا كثيرًا بإصابة عماد حمدي وخروجه فضلاً عن طرد

Advertisements

محمد بيومي خلال أحداث الشوط الثاني."

واضاف "في المجمل نحن لا نستحق الهزيمة بهذه الطريقة ولا اصدق كيف احتسب الحكم ركلة جزاء الزمالك، نُعاني من سوء الأداء التحكيمي هذا الموسم بطريقة لا تُحتمل."

وتابع "يوم سيئ علينا جميعًا لكن يجب أن نُغلق صفحة مباراة اليوم ونبدأ الاستعداد لمواجهة نصف نهائي البطولة العربية المقرر لها الاحد المقبل."

واختتم الفرنسي "أشعر بالاحباط الذي تشعر به جماهير الاسماعيلي، فأنا مشجعًا لهذا النادي ولست مجرد مدير فني، لدينا مباراة الموسم بالنسبة لنا يوم الاحد المقبل ونأمل في دعم أكبر عدد من الجماهير خلال اللقاء."