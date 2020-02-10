الأهلي يؤكد جاهزية رامي ربيعة لمباراة طلائع الجيش

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، جاهزية رامى ربيعة مدافع الفريق للتواجد تحت تصرف الجهاز الفنى فى مباراة طلائع الجيش، المقرر لها اليوم الاثنين، بالجولة السابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز.

وأضاف مدير الكرة بالأهلى أن اللاعب خاض

تدريبات استشفائية خفيفة فى «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعى، فى إطار البرنامج الموضوع للاعبين للتعامل مع ضغط المباريات خلال الفترة الحالية.

وخاض فريق الكرة بالنادى الأهلى مرانه الأخير أمس الأحد،

استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء اليوم فى الجولة السابعة عشرة للدورى الممتاز،

وتشهد قائمة المباراة استمرار غياب رمضان صبحى لعب الفريق الذى مازال يواصل خوض البرنامج التأهيلى للتعافى من إصابته الأخيرة بتمزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها منتصف ديسمبر الماضى وسيعود اللاعب للتدريبات الجماعية يوم 13 فبراير الجارى.