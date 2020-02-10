برشلونة يتخطى عقبة ريال بيتيس بثلاثية في مباراة مثيرة بالدوري الإسباني

تخطى فريق برشلونة عقبة ريال بيتيس بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد بينتو فيامارين بالجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم .
سجل ثنائية ريال بيتيس كل منسيرجيو كاتاليس ونبيل فقير في الدقيقتين 6، 26، فيما سجل فرانكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس و كليمونت لينغليت ثلاثية برشلونة في الدقائق 9، 48 ، 72 من عمر المباراة .
بهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى 49 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن فريق ريال مدريد الوصيف بينما توقف رصيد ريال بيتيس عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الليجا .
ويستعد فريق برشلونة لاستضاف خيتافي في الجولة المقبلة في منتصف الشهر الجاري.
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