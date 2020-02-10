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برشلونة يتخطى عقبة ريال بيتيس بثلاثية في مباراة مثيرة بالدوري الإسباني

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تخطى فريق عقبة ريال بيتيس بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد بينتو فيامارين بالجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدرجة الأولى لكرة القدم .

سجل ثنائية ريال بيتيس كل من

سيرجيو كاتاليس ونبيل فقير في الدقيقتين 6، 26، فيما سجل فرانكي دي يونج  وسيرجيو بوسكيتس و كليمونت لينغليت ثلاثية برشلونة في الدقائق 9، 48 ، 72 من عمر المباراة .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى 49 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن فريق الوصيف بينما توقف رصيد ريال بيتيس عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الليجا .

ويستعد فريق برشلونة لاستضاف خيتافي في الجولة المقبلة في منتصف الشهر الجاري.

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