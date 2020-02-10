ديربي ميلانو.. إنتر يقلب الطاولة على ميلان ويفوز برباعية في مباراة مثيرة

حقق فريق إنتر ميلان الفوز على فريق أي سي ميلان برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا ) ضمن مواجهات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لكرة القدم .

بدأ ميلان المباراة بسيطرة كبيرة ونجح في افتتاح مهرجان التهديف بالدقيقة 40 عن طريق اللاعب أنتي

ريبيتش ثم أضاف زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 46 قبل أن يقلب الإنتر الطاولة على الفريق الضيف ويسجل رباعية .

وجاء هدف الإنتر الأول عن طريق مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 51 ثم أضاف ماتياس فيتشينو الهدف الثاني في الدقيقة 54 ووقع ستيفان دي فري

على الهدف الثالث في الدقيقة 70 قبل أن يطلق روميلو لوكاكو رصاصة الرحمة على الفريق الضيف ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد إنتر ميلان إلى النقطة 54 ليتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق الأهداف فقط عن فريق يوفنتوس الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط بينما توقف رصيد أي سي ميلان عند 32 نقطة في المركز العاشر بالدوري الإيطالي .