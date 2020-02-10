أمير مرتضى: الزمالك سيكون مكتمل الصفوف أمام الترجي بالسوبر الإفريقي

اكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك أن الفريق بالكامل سيتوجه إلى قطر لخوض السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

وقال أمير في تصريحات عبر قناة الزمالك: "الفريق بالكامل سيتوجه لقطر لخوض لقاء السوبر وذلك نظرا لأهمية اللقاء وليكون

ذلك دافعا للاعبين".

وأضاف: "الفوز على الإسماعيلي اليوم كان هاما قبل لقاء الترجي وكذلك لمواصلة الانتصارات في الدوري وهناك أكثر من لاعب تم الاستعانة به مثل عيد نظرا لإراحة حازم إمام والزمالك

فاز وهذا يدل على أنه لا يوجد بديل وأساسي وجميع اللاعبين على مستوى عالي".

وعن إمكانية تأجيل لقاء القمة أمام الأهلي في الدوري والمقرر له يوم 24 فبراير قال:" جاهزون للمباراة في أي موعد المنطقي أن يتم التأجيل لمصلحة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا ولكن حتى لو لم يتم التأجيل نحن على أتم الاستعداد".