ناشئ الزمالك :اللاعبون ساندوني معنويا بعد ضربة الجزاء أمام الإسماعيلي

أعرب أحمد عيد الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بالنادي عن سعادته البالغة بالفوز على الاسماعيلي اليوم، وحصد النقاط الثلاثه.. مشيرا إلى أنه وجه اللوم لنفسه علي ضربة الجزاءالتي تسبب فيها مشددا على أنها هي غير صحيحة بالمرة.
وأضاف عيد أن لاعبي الزمالك منحوه الثقة بعد ركلة الجزاء، حتىلا يتأثر نفسيا
أشار لاعب الزمالك الصاعد إلى أن الفوز على الدراويش معنوي وسيفيدنا بلقاء السوبر الإفريقي الذي نسعى لنحصده من أجل إسعاد الجماهير.
وفاز الزمالك على الإسماعيلي مساء اليوم بالإسماعيلية بهدفين لهدف في الجولة الـ 17 للدوري الممتاز.
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