مصطفى فتحي: هدف لاعبي الزمالك التتويج بالسوبر الإفريقي

أعرب مصطفي فتحي لاعب فريق الكرة الأول بالنادي عن سعادته بالفوز على الاسماعيلي اليوم، مشيرا إلى أنه ليست لديه أي مشكلة بخصوص المشاركة سواء بشكل مستمر او علي فترات.

وأضاف فتحي أن المشاركة في المباريات تعتبر وجهة نظر المدير

الفني وهو يقدرها ، موضحا أنه يسعي لتقديم افضل ما عنده واثبات نفسه بأفضل ما يكون بعد العودة من الاصابة الطويلة.

وأوضح لاعب الزمالك أننا نركز في مباراه السوبر جيدا وعازمون

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على الفوز وحصد اللقب ، مشددا على أن الزمالك يأخذ اهدافه خطوة بخطوة، والبداية مع السوبر امام الترجي.

وعن بطولة الدوري، فقد أشار مصطفى فتحي إلى أن اللقب لا يزال في الملعب وسنبذل كل الجهد للمنافسة عليه.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي مساء اليوم بالإسماعيلية بهدفين لهدف في الجولة الـ 17 للدوري الممتاز.