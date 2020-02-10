أعرب مصطفي فتحي لاعب فريق الكرة الأول بالنادي عن سعادته بالفوز على الاسماعيلي اليوم، مشيرا إلى أنه ليست لديه أي مشكلة بخصوص المشاركة سواء بشكل مستمر او علي فترات.
وأضاف فتحي أن المشاركة في المباريات تعتبر وجهة نظر المديرالفني وهو يقدرها ، موضحا أنه يسعي لتقديم افضل ما عنده واثبات نفسه بأفضل ما يكون بعد العودة من الاصابة الطويلة.
وأوضح لاعب الزمالك أننا نركز في مباراه السوبر جيدا وعازمون
وعن بطولة الدوري، فقد أشار مصطفى فتحي إلى أن اللقب لا يزال في الملعب وسنبذل كل الجهد للمنافسة عليه.
وفاز الزمالك على الإسماعيلي مساء اليوم بالإسماعيلية بهدفين لهدف في الجولة الـ 17 للدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى فتحي: هدف لاعبي الزمالك التتويج بالسوبر الإفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.