شاهد أهداف مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي

أحرز نادي باريس سان جيرمان انتصارًا مهمًا في سباق الحفاظ على لقب الدوري الفرنسي، على حساب ضيفه نادي ليون لحساب الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وتفوق البي أس جي على ملعب حديقة الأمراء بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة نتيجتها تقرب الفريق الباريسي أكثر من لقبه السابع على التوالي.

ورفع البي أس جي رصيده في الصدارة إلى 61 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحق نادي مارسيليا.

وشهدت المباراة تأكيد المهاجم “إدينسون كافاني” لمكانه كأفضل مهاجم عبر تاريخ البي أس جي، مسجلاً هدفه رقم 199.

وتقدم البي أس جي أولاً عبر الأرجنتيني “أنخيل دي ماريا” بتصويبة يسارية في الشباك.

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ثم عزز “كيليان مبابي” من تقدم فريقه بهدف رائع من كرة ساقطة من فوق الحارس.



وسجل ثالث أهداف الفريق الباريسي مدافع ليون بالخطأ في مرماه، عن طريق لعبة “كوميدية” بعض الشيء.

وكانت جماهير ليون على موعد مع هدفين متتاليين، في شوط المباراة الثاني، عبر “مارتن تيريييه” و”موسى ديمبلي”.

وتكفل المهاجم البديل “إدينسون كافاني” بقتل اللقاء بإحرازه رابع أهداف باريس من تصويبة قوية في المرمى.