الإنتر يرد الصاع صاعين لميلان بريمونتادا مثيرة ويعتلي صدارة السيري آ

قلب الإنتر الطاولة على ميلان في ديربي ميلانو، مساء اليوم الأحد 9-2-2020، وهزمه بنتيجة 2/4 في إطار الجولة ال23 من الدوري الإيطالي، ليستغل رجال المدرب أنطونيو كونتي خسارة يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا يوم أمس السبت، ويصعدوا لصدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 54 نقطة بفارق الأهداف عن يوفنتوس الثاني.

وشهدت المباراة تقدم ميلان بثنائية نظيفة في الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الأول بفضل النجم السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي صنع الهدف الأول لريبيتش برأسية قبل أن يتكفل بتسجيل الهدف الثاني بنفسه عن طريق رأسية بعد عرضية كيسييه.

وكادت النتيجة تكون ثلاثية نظيفة للميلان لولا تصدي العارضة لتصويبة قوية من لاعب الوسط الدولي التركي هاكان شان اوجلو في الدقيقة التاسعة من بداية الشوط الأول.

ورغم تفوق ميلان في النواحي الفنية والبدنية وفي النتيجة بثنائية نظيفة واقترابه من الفوز بـ ديربي ميلانو بقيادة زلاتان إبراهيموفيتش الذي يُعد أبرز صفقات الميركاتو الشتوي 2020 في إيطاليا، إلا أن تفوقه هذا لم يدم لأكثر من 10 دقائق بعد انطلاق الشوط الثاني.

ورد الإنتر الصاع صاعين لاحتفالات لاعبه السابق “زلاتان إبراهيموفيتش” بتسجيل هدفين متتاليين حملا توقيع مارسيلو بروزوفيتش وفيسينو في الدقيقتين 51 و53.

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وبعد انتصاف الوقت الأصلي للقاء بخمس دقائق، سجل المدافع الهولندي وصيف مونديال 2010 “دي فريج” الهدف الثالث للإنتر برأسية نموذجية بعد ركلة ركنية نفذها أنطونيو كاندريفا بطريقة ممتازة.

وتصدى المقص الأيمن لمرمى حارس ميلان دوناروما لتصويبة مذهلة للاعب البديل “كريستيان إريكسن” القادم في الميركاتو الشتوي 2020 من توتنهام.

وسدد إريكسن من مسافة 25 ياردة إثر ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 81، الأمر الذي أيقظ لاعبي ميلان ودفعهم نحو الأمام من أجل إدراك هدف التعديل قبل تلقي هدف رابع قاتل.

وفي الدقيقة 90 تصدت العارضة لهدف تعادل ميلان للنجم زلاتان إبراهيموفيتش بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وبعد دقيقة واحدة استطاع البلجيكي روميلو لوكاكو ترجمة عرضية من النيجيري “فيكتور موسيس” بتحويلها برأسه في الشباك ليسجل الهدف الرابع الذي أنهى اللقاء تمامًا.

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