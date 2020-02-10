شاهد أهداف مباراة الرجاء ومولودية الجزائر في البطولة العربية

خسر نادي الرجاء الرياضي على ملعبه ووسط جماهيره من مولودية الجزائر بهدف دون رد، ولكنه تأهل إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وتأهل النسور بفعل انتصارهم في الجزائر، خلال مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، من أجل ضرب موعدًا مع الإسماعيلي المصري في نصف نهائي البطولة.

وستقام مباراة الذهاب في ملعب الإسماعيلية، على أن تلعب مباراة الإياب في مركب محمد الخامس بكازابلانكا.

وسجل هدف مولودية الجزاء الوحيد “سامي فرولي” من علامة الجزاء في الدقيقة 41، ولكن الرجاء استطاع الصمود طوال الشوط الثاني، وخرج ببطاقة التأهل.

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شاهد هدف المباراة الوحيد