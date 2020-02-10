خسر نادي الرجاء الرياضي على ملعبه ووسط جماهيره من مولودية الجزائر بهدف دون رد، ولكنه تأهل إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.
وتأهل النسور بفعل انتصارهم في الجزائر، خلال مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، من أجل ضرب موعدًا مع الإسماعيلي المصري في نصف نهائي البطولة.
وستقام مباراة الذهاب في ملعب الإسماعيلية، على أن تلعب مباراة الإياب في مركب محمد الخامس بكازابلانكا.
وسجل هدف مولودية الجزاء الوحيد “سامي فرولي” من علامة الجزاء في الدقيقة 41، ولكن الرجاء استطاع الصمود طوال الشوط الثاني، وخرج ببطاقة التأهل.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم الخسارة .. الرجاء يضرب موعدًا مع الإسماعيلي في نصف نهائي البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.