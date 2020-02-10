أهداف مباراة برشلونة وريال بيتس في الدوري الاسباني

واجه نادي برشلونة مباراة “معقدة” على ملعب الفيامارين، الخاص بنادي ريال بيتيس، لحساب الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

وحقق البارسا انتصارًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما كان متأخرًا في النتيجة مرتين، خلال أحداث المباراة المثيرة.

تأخر برشلونة في الدقيقة السادسة عندما حل ضيفًا على ريال بيتس في الجولة ال23 من الدوري الإسباني، وذلك من ركلة جزاء تسبب فيها المدافع الفرنسي لنجليه ونفذها اللاعب “كاناليس” بنجاح.

لكن لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج عدل النتيجة بسرعة في الدقيقة 9 بفضل تمريرة من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وفي الدقيقة 26 استعاد ريال بيتس – الفريق السابق لمدرب برشلونة كيكي سيتين – زمام الأمور بهدف أحرزه الفرنسي نبيل فقير القادم من ليون في الميركاتو الصيفي 2019.

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وقبل نهاية الشوط الأول، عاد ليونيل ميسي ليصنع لزملائه من جديد بوضع تمريرة جميلة إلى لاعب الوسط الاسباني بوسكيتس الذي سدد في الشباك لينهي هذا الشوط المثير بنتيجة التعادل 2/2.

وجاء الدور على المدافع “كليمنت لينجوليه” ليسجل هدف الحسم في المباراة، في الدقيقة 72 برأسية مركونة في المرمى.

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