ميسي يواصل تقديم الهدايا ويصنع ثلاثة أهداف في انتصار برشلونة على بيتيس

واجه نادي برشلونة مباراة “معقدة” على ملعب الفيامارين، الخاص بنادي ريال بيتيس، لحساب الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.
وحقق البارسا انتصارًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما كان متأخرًا في النتيجة مرتين، خلال أحداث المباراة المثيرة.
ليو ميسي تألق خلال اللقاء وحصد جائزة رجل المباراة، بصناعته ثلاثة أهداف بتمريرات حاسمة رائعة، ليواصل دوره كموزع للهدايا في مباريات برشلونة.
المباراة شهدت بداية نارية، بتقدم للفريق المحلي بهدف سجله “سيرجيو كناليس” من علامة الجزاء، بعد هفوة من دفاع البلاوجرانا.
وسرعان ما عاد برشلونة في النتيجة عبر دي يونج بعد مرور 10 دقائق، وأعاد “نبيل فقير” ريال بيتيس للمقدمة بالهدف الثاني بعد مرور نصف ساعة.
ولكن سيرجيو بوسكيتس كان على موعد مع تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول
وجاء الدور على المدافع “كليمنت لينجوليه” ليسجل هدف الحسم في المباراة، في الدقيقة 72 برأسية مركونة في المرمى.
يذكر أن صاحب هدف الانتصار كان قد تعرض للإقصاء في الدقيقة 80 بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية.
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